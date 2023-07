Giulia Stabile al posto di Belen alla conduzione di Tu sì que vales/ L’ex di Amici interviene: “Non è così…”

Giulia Stabile ‘al posto di Belen’ a Tu si quel vales 2023: la ballerina rompe il silenzio e spiega

Le anticipazioni della prima puntata di Tu sì que vales 2023, registratasi il 10 luglio, hanno confermato le indiscrezioni riguardanti la ‘nuova’ conduzione dello show di Canale 5. Dopo l’uscita di scena di Belen Rodriguez, a guidare il programma, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, c’è Giulia Stabile, ballerina ed ex allieva di Amici.

Una decisione, quella di centralizzare la figura di Giulia Stabile nel programma, che ha spaccato il pubblico a metà, tra chi trova giusto darle questa possibilità e chi, invece, la trova inadatta al ruolo, preferendola come ballerina. A chi però ha scritto che Giulia ha “preso il posto di Belen”, la ballerina ha così replicato in un tweet: “Scusatemi ma non sono al posto di nessuno… È il terzo anno che sono lì dentro ahaha”.

Belen Rodriguez e le parole di ‘addio’ a Mediaset

Ricordiamo che pochi giorni fa è stata proprio Belen Rodriguez a confermare le voci sul suo ‘ritiro’ da Mediaset con un post pubblicato su Instagram, che recita così: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme”. Anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in questi anni, per le parole che ha sempre pronunciato per me. Grazie per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio, ma spero solo un grande arrivederci.”

