Giulia Stabile, che succede con Sangiovanni dopo Amici?/ “Penso sia la persona…”

Verissimo ospita Giulia Stabile: l’ex ballerina di Amici 20 é in crisi con Sangiovanni?

Giulia Stabile ha conquistato i telespettatori prendendo parte ad Amici 20, talent show che ha vinto classificandosi prima nella competizione generale battendo l’amore, Sangiovanni, ma come sono ora i rapporti tra i due? In molti, in primis tra i rispettivi fandom della ballerina -attesa ospite nella nuova puntata di Verissimo del 28 gennaio 2023 su Canale 5- e il cantante ex Amici, si chiedono come sia evoluta la lovestory tra i giovani artisti oltre lo spazio e il tempo condiviso tra i due al talent. E la curiosità generale é presto appagata.

In un recente intervento rilasciato a Tpi, la vincitrice di Amici 20, nel dettaglio, rende noto di essere molto innamorata di Sangiovanni: “ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai a fianco e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me”.

Insomma, lei considera il cantante di Malibu la sua dolce metà perfetta. ” Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, ‘sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia”, ammette, inoltre, lasciando intendere che gli ex Amici 20 non escludano il progetto di mettere su famiglia, in futuro:” Ho al mio fianco una persona che mi fa credere tanto nell’amore”, fa inoltre sapere la ballerina modern.

Giulia Stabile e il peso dei pregiudizi social

Tuttavia, la lovestory che nasceva tra i banchi di Amici 20, oggi, si ritrova a dover fare i conti con il peso dei pregiudizi generali, anche sulla base del low-profile che i due mantengono rispetto al loro privato, in primis nel web. “Questa cosa ci pesava tantissimo, soprattutto all’inizio. Non ci siamo mai sentiti obbligati di dover pubblicare qualcosa sui social, ad esempio- snocciola quindi la questione delle critiche e sentenze social dei detrattori che ritengono chiusa la sua lovestory, anche per il fatto che con Sangiovanni non sia solita pubblicare stati di coppia-, ma è come se ci fosse sempre questo peso: se non pubblichi qualcosa sui social allora significa che siamo in crisi o ci siamo lasciati”. Quindi, la conclusione critica dell’ospite di Verissimo: ” Come se fosse sempre e solo quella dei social la verità“.

