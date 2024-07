Tu si que vales 2024, chi saranno giudici e conduttori?/ Maria De Filippi e Gerry Scotti verso la conferma

Tu si que vales 2024, squadra verso la riconferma in blocco

Si avvicina l’inizio della nuova stagione televisiva, mentre i format in sostituzione dei titolari continuano a registrare buoni numeri e interesse tra i telespettatori delle varie reti, intanto però cresce l’attesa per scoprire quali saranno i titoli della prossima annata del piccolo schermo, tra ritorni e grande conferme. Ritroveremo sicuramente Tu si que vales in questo 2024 su Canale Cinque, uno dei programmi di punta in casa Mediaset, capace di interessare milioni di appassionati ogni edizione, AmiciNews ha provato a fare chiarezza sulla trasmissione che salvo colpi di scena ripresenterà la squadra che tutti conosciamo, con Gerry Scotti e Maria De Filippi in giuria, accompagnati da Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, mentre Sabrina Ferilli sarà ancora la giudice popolare, a grande richiesta dei fan.

In questi giorni saranno registrate le prime due puntate che vedremo sul quinto canale in autunno, ovviamente, e rivedremo anche Giovannino, il simpatico corteggiatore dell’attrice romana, ma in questa edizione i ruoli potrebbero invertirsi, con la Sabrina Nazionale che sarà colta da una gelosia improvvisa nei confronti del volto di Tu si que vales 2024. Conferma in blocco anche per i conduttori Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, squadra che vince non si cambia e Pier Silvio Berlusconi vuole percorrere la strada della continuità con una delle trasmissioni meglio riuscite dell’ultimo decennio.

Maria De Filippi e Gerry Scotti confermati e pronti tornare con i loro storici programmi

Nel futuro dei due amatissimi conduttori Mediaset non ci sarà solo Tu si que vales 2024, visto che entrambi faranno capolinea con i rispettivi format, da Caduta libera dello zio, passando per i grandi classici della regina della tv, Amici 2024 e C’è posta per te in autunno, i telespettatori godranno dei format tanto apprezzati.

Intanto Gerry Scotti potrebbe tornare con Chi vuol essere milionario nel preserale, lo storico game show di Canale Cinque che sembrava potesse traslocare su LA7 e con Fedez come conduttore, ma le cose hanno poi preso una direzione diversa e si va verso un rientro a Mediaset con il presentatore titolare.

