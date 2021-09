Giulia Stabile, crisi con Sangiovanni?/ Lei: “Sui social rapporto tossico” e…

In queste settimane, erano in molti a chiedersi cosa fosse successo a Giulia Stabile e Sangiovanni. Da un po’ di tempo i due ex concorrenti della scorsa edizione di “Amici” non apparivano insieme sui social e sembravano aver intrapreso due strade diverse. Tra l’altro aveva fatto chiacchierare l’assenza di Sangiovanni alla festa del cantante Deddy in cui invece Giulia Stabile si era presentata assieme a Rudy Zerbi. Oggi però la ballerina è intervenuta a smentire queste voci. Intervistata dal sito Whoopsee.it, la vincitrice della scorsa edizione di Amici ha raccontato che la storia d’amore con Sangiovanni procede molto bene e ha rivelato l’intenzione di entrambi di allontanarsi dai social per una maggiore privacy: “Con Sangio va tutto bene. Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata. Stiamo cercando un po’ di allontanare la coppia dal social”.

Lo stesso Sangiovanni proprio qualche tempo fa si era sfogato su Instagram invocando a gran voce il rispetto esprimendo l’esigenza di voler vivere la storia d’amore lontano dai riflettori: “Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la mia fidanzata. Non perché non lo siamo realmente, ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che invece di stare attaccati alla musica, alla danza, all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati al gossip. Perché sprecate il vostro tempo e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? E’ vero che siamo stati in tv e ci vedevate tutti i giorni, ma siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”, aveva scritto nel post.

Sangiovanni e il suo rapporto con il gossip

Oggi anche Sangiovanni è intervenuto sulla questione. Ha ammesso di non amare l’essere al centro del gossip. Dopo aver dichiarato di soffrire nonostante il successo, il cantante, parlando del rapporto con Giulia, ha confidato: “Ci vediamo poco. Il gossip mi dà fastidio”. Un’attenzione mediatica troppo forte che Sangiovanni non si aspettava: “Non consideravo che lì i telespettatori si concentrano anche sul lato umano, privato, non solo su quello artistico”. Sembra chiaro quindi che i due vogliano viversi in tranquillità la loro relazione dopo aver palesato più volte il loro malessere. Intanto i due continuano a vivere il loro successo supportandosi a vicenda e dimostrando di avere empatia anche nei confronti di chi cerca di ostacolare il loro rapporto.

