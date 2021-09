Sangiovanni “Giulia Stabile? Non solo suo fidanzato”/ “Attaccati al cazz* di gossip…”

Nelle ultime ore Sangiovanni, secondo classificato all’ultima edizione di Amici 20, si è scagliato contro il gossip sempre più insistente riguardante la sua storia d’amore con la ballerina e vincitrice della stessa edizione, Giulia Stabile. Il cantante è stato protagonista di un lungo sfogo attraverso le sue Instagram Stories ed ha al tempo stesso replicato a chi sostiene che il suo successo sia dovuto alla sua storia con Giulia.

Sangiovanni/ "Quando mi chiedono di sposare Giulia Stabile, rispondo..."

Sangiovanni ha ammesso di essere conscio di aver vissuto l’inizio della loro storia d’amore a favor di telecamere: “Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo”. Tuttavia, ha precisato il ragazzo, “Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni”. Ovviamente è chiaro che i due abbiamo una relazione ma sono prima di tutto due artisti. Quindi lo sfogo durissimo rivolto a chi è più interessato alla loro storia privata che alla loro arte: “Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito”.

Giulia Stabile, fidanzata SanGiovanni/ "Sarò inviata a Tu si que Vales e ad Amici..."

Sangiovanni ed il duro sfogo dopo il gossip su Giulia Stabile

Sangiovanni nel luogo sfogo social si è domandato come mai l’interesse dei loro fan non sia più per la loro musica o la danza: “È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”, ha aggiunto, parlando evidentemente anche a nome della fidanzata Giulia Stabile.

Secondo alcune persone, Sangio dovrebbe esporre la sua storia con Giulia dal momento che è proprio questo che lo avrebbe portato al successo. Il giovane cantante però non ci sta e nel video tra le sue Instagram Stories ha voluto replicare precisando: “Uno: non ho fatto successo perché il successo è altro, due: io ho raccontato e cantato di quello che vivo. L’ho fatto io. Come fate a dire che se le mie canzoni spaccano è grazie a lei che è entrata nella mia vita?”. Ovviamente nelle parole di Sangiovanni non vi è alcun intento di sminuire l’importanza della fidanzata che l’ha definita “una grandissima persona e una grandissima artista”, e rivolgendosi a chi ha destinato finora solo critiche ha sperato che possano fare in futuro qualcosa di utile “per voi stessi e per gli altri”.

Sangiovanni/ "Malibu? C’è anche un nuovo singolo, è già tutto pronto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA