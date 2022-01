Giulia Stabile di Amici si è fatta male/ “Ho fatto un danno, piccola lesione…”

I fan di Amici hanno subito notato nella puntata dello speciale di domenica scorsa l’assenza di una delle ballerine professioniste più amate: Giulia Stabile. La vincitrice della scorsa edizione, oggi professionista e spalla della conduttrice Maria De Filippi nel talent, si esibisce sempre con una o più coreografie montate per gli allievi, eppure questa domenica era assente. La cosa ha allarmato i fan.

Qualcuno ha creduto fosse ancora in viaggio con Sangiovanni, ma la risposta a questo quesito sembra essere arrivata con delle stories postate da Giulia su Instagram nelle ultime ore. La ballerina ha infatti avuto un infortunio ed è stata perciò costretta a fermarsi. È stata una lesione a fermare Giulia che, però, tranquillizza tutti, dicendo che tornerà presto sul palco.

Giulia Stabile, infortunio per la ballerina di Amici: cos’è accaduto?

“Ei. Ho fatto danno e mi sono fatta una piccola lesione – ha annunciato Giulia Stabile in una story che la vede accanto al suo dottore – ma abbiamo già iniziato con le cure e mi sono fermata”, ha quindi comunicato ai suoi fan. La ballerina ha però immediatamente provveduto a tranquillizzare i suoi sostenitori: “In una settimana mi rimetterà in piedi – ha annunciato, citando il suo dottore – e ricomincerò subito. Non è successo niente, state tranquilli!” Nulla di grave dunque per Giulia, che probabilmente sarà assente anche nello speciale di domenica per fare poi il suo ritorno ad Amici tra circa due settimane.

