Giulia Stabile, dopo Amici nuova collaborazione con Kledi/ “Un mese per dire di sì”

Giulia Stabile: nuova collaborazione con Kledi Kadiu

Giulia Stabile ha annunciato una grande novità. Il prossimo 12 luglio terrà una masterclass durante un evento dedicato all’etoile Carla Fracci, organizzato dalla scuola di ballo di Kledi Kadiu. “Ho una notizia. È una cosa nuova… diverse volte mi è stata chiesto e la mia risposata è stata sempre: sto aspettando il momento giusto, di riempire un po’ di più il mio bagaglio, non vorrei mancare di rispetto a nessun insegnante.

Ho accettato, ci ho messo un mese per dire di sì. Mi è stato chiesto da Kledi di tenere una masterclass a Desenzano durante l’evento di Carla Fracci”, ha detto la ballerina di Amici, molto emozionata, durante una storia su Instagram. E ha aggiunto: “Ci troveremo tutti in sala insieme, vi giuro che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione”.

Il prossimo 12 luglio, quindi, Giulia Stabile sarà al timone di una classe di modern contaminato per giovani danzatori dai 13 anni in poi Non è la prima volta che Giulia e Kledi Kadiu collaborano. Lo scorso anno la vincitrice di Amici 20 è stata la protagonista dello show del coreografo e della collega Silvia Frecchiami in memoria di Carla Fracci. Nella giornata di ieri lo storico ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha risposto ad alcune domande su Instagram. Immancabile qualche domanda sul suo rapporto con la conduttrice di Canale 5: “Sempre un ottimo rapporto”, ha detto Kledi Kadiu, che conosce Maria De Filippi dal 2000. E ha definito Amici “l’esperienza lavorativa più bella mai fatta”. Una fan ha anche ricordato le sue esibizioni con la conduttrice durante le puntate di “C’è posta per te”.

