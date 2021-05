Giulia Stabile e Sangiovanni “Primo bacio? Non sapevo come farlo”/ “Ero imbarazzata”

Ancora si continua a parlare di Giulia Stabile e Sangiovanni e a pochi giorni dalla finalissima di Amici 2021 che li ha visti protagonisti abbracciati, mano nella mano e poi sorridenti, i fan sono ancora pazzi di loro, campioni di ascolti, di dolcezza e delicatezza. Una edizione garbata, mai sopra le righe e un po’ romantica se vogliamo, che ha premiato tutti con l’effetto Grande Fratello e ha regalato notorietà anche ai due trionfatori, Giulia Stabile e Sangiovanni. Proprio della loro relazione ha parlato la diretta interessata intervista da La Stampa rivelando di aver notato il cantante ai casting: “Ci siamo riconosciuti. Lo avevo notato ai casting, il cappello calato, ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”.

Lorella Cuccarini "Io e Arisa ci siamo confidate molto.."/ "Tornerò ad Amici se.."

Giulia Stabile e Sangiovanni, coppia ad Amici 2021: “Primo bacio? Non sapevo come farlo”

Subito dopo poi parla del loro primo bacio arrivato dopo due tentativi andati a vuoto. Giulia Stabile non aveva ancora dato il suo primo bacio e con Sangiovanni si era già avvicinata pericolosamente a Natale: “Siamo stati lì lì per baciarci due volte, ma non è successo e poi io non sapevo come si faceva ed ero imbarazzata. Mi chiedevo: sarò capace? Un giorno lui ci ha coperti con il cappuccio della felpa ed è stato bellissimo.. è stata una cosa ingenua e bellissima”. Solo così è riuscita a combattere la timidezza legata alla sua prima volta da innamorata e da fidanzata, cosa ne sarà adesso dei due?

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni: "Sanremo? Prima il diploma"/ "Io ad Amici grazie a Madame"Madame difende Sangiovanni "Non è raccomandato"/ "Mi ha colpito subito e poi.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA