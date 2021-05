Sangiovanni e Giulia Stabile, Amici 2021/ “Gli ho fatto una domanda e lui..”

Sangiovanni e Giulia Stabile, dal primo bacio fino alla finale di Amici 2021 sempre sotto le telecamere. Questo è quello che oggi andrà in scena, almeno in parte, prima a Verissimo e poi anche nel prime time di oggi. La ballerina e il cantante saranno ospiti nel pomeriggio da Silvia Toffanin per raccontare il loro percorso e parlare di quello che andrà in scena questa sera durante la finalissima. I due hanno già regalato non poche soddisfazioni ai fan soprattutto durante i loro serali in cui spesso si sono commossi l’uno per l’altra, ci sono state una serie di dediche e poi di baci e abbracci a favore delle telecamere e tutto questo non ha fatto altro che far aumentare l’interesse per loro. La coppietta presto dovrà dire addio al proprio pubblico perché Amici 2021 sta per volgere al termine e questo significa che non vedremo nemmeno i pomeridiani a partire da domani, ma loro cosa faranno adesso?

Amici 2021 Serale, finale/ Diretta e vincitore: Gaia Gozzi consegna la coppa

Sangiovanni e Giulia Stabile, convivenza dopo Amici 2021?

Chi ha seguito Amici 2021, sa bene che Sangiovanni e Giulia Stabile hanno iniziato ad avvicinarsi molto e a parlare dei propri sentimenti prima di Natale ma entrambi avevano paura, lei perché alle sue prime armi e lui perché non voleva perdere di vista il punto centrale, la musica. Da quel momento non sono mancati bacini e momenti intimi tra loro soprattutto la sera quando gli altri erano davanti alla tv o a dormire, ma la conferma ufficiale è arrivata con Lady e con la rivelazione del cantante: “Un po’ è anche merito di Giulia”. A quel punto i fan sono esplosi e i due hanno fatto il resto facendo innamorare i fan. Adesso lei ha ammesso di aver fatto a Sangio una domanda alla quale lui ha risposto come lei voleva, prossimo passo convivenza?

