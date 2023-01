Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati?/ Il gesto che non lascia dubbi

Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile si lasciano? Gli ospiti a Boomerissima rompono il silenzio

Ospiti attesi a Boomerissima, Giulia Stabile e Sangiovanni rompono il silenzio sul gossip che li vedrebbero protagonisti di una crisi d’amore, dopo il debutto TV ad Amici 20. Membri della squadra Generazione zeta, che si contrappone ai Boomer nella puntata datata su RaiDue, 17 gennaio 2023, di Boomerissima, format condotto da Alessia Marcuzzi, Sangiovanni e Giulia Stabile si confermano una coppia solida. Questo, a dispetto dei continui gossip che li vedono sull’orlo di una rottura certa.

Giulia Stabile e Sangiovanni sempre più innamorati "la persona giusta per me"/ Ma la convivenza ancora no…

L’occasione per la conferma della lovestory nata tra il cantante e la ballerina nel percorso in comune di studio, intrapreso dai due ad Amici 20 di Maria De Filippi, é un post condiviso via Instagram da Giulia, che lei ha dedicato a Sangiovanni. Si tratta di una carrellata di foto che immortalano i due in atteggiamenti amorosi, a conferma che la storia d’amore tra gli ex Amici 20 e ospiti a Boomerissima prosegue a gonfie vele. “20 per la mia persona preferita”, scrive a corredo del post-dedica a Sangiovanni, Giulia Stabile, e il cantante le fa eco tra i commenti alle foto: “Nessuno mi fa divertire come te. Ti amo piccola”. Insomma i due ospiti attesi con Aka7even a Boomerissima sembrano, così, voler mettere a tacere le malelingue su una rottura all’orizzonte tra loro. Sempre via social, in occasione del compleanno ricorso il 9 gennaio, poi, Sangiovanni non ha risparmiato i ringraziamenti per i messaggi di auguri ricevuti dagli utenti, vip e nip. “20enne.

Giulia Stabile torna a Tu Si Que Vales 2022/ Confermata nonostante le critiche, e con Sangiovanni...

Sangiovanni e la gelosia di Giulia Stabile, dopo Amici 20

Grazie a tutti per gli auguri, vi voglio bene”. Tuttavia, la quotidianità dell’amore tra i due ex Amici 20 e ospiti concorrenti a Boomerissima non é sempre e solo rose e fiori. O almeno questo é stando a quanto fa sapere Sangiovanni, in un’intervista concessa a Le iene, dove spunta la gelosia come una minaccia all’amore degli ex Amici: “Giulia è molto gelosa, ma lo sono tanto anche io. Quando ami una persona non hai bisogno di averne altre”.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ Lei: "vorrei avere una famiglia con lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA