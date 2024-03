Giulia Stabile e Sebastian Melo Taveira di Amici stanno insieme?/ Lei rompe il silenzio: “Lui per me è…”

Amici, Giulia Stabile e Sebastian Melo Taveira stanno insieme?

Giulia Stabile ha vinto Amici 20 e da allora è diventata un volto fisso del cast del talent di Maria De Filippi. La sua storia d’amore con Sangiovanni ha per anni alimentato il gossip fino a quando, alcuni mesi fa, i due hanno confermato di essersi lasciati. Da allora di indiscrezioni su un possibile nuovo amore per Giulia non sono mancate, e così è stato anche negli ultimi tempi, quando si è parlato di un possibile flirt di Giulia con un altro ballerino professionista di Amici.

Stiamo parlando di Sebastian Melo Taveira, che è stato allievo di mici nel 2017 ed è poi diventato uno dei professionisti del talent. Ad oggi Sebastian fa ancora parte del team di Amici, e lavora fianco a fianco a Giulia Stabile. Negli ultimi tempi alcuni fan del talent hanno però notato una vicinanza ancor più forte tra Giulia e Sebastian, alimentata da scatti e video pubblicati su Instagram dalla ballerina.

Giulia Stabile chiarisce quali sono i rapporti con Sebastian Melo Taveira di Amici

Questo rapporto così stretto e intimo tra Giulia Stabile e Sebastian ha portato molti a credere che tra i due ballerini di Amici ci fosse qualcosa in più di un’amicizia. D’altronde, chi ha seguito il percorso di allieva di Giulia, sa bene che al tempo aveva preso una cotta proprio per lui, tanto che Maria De Filippi la fece ballare una coreografia molto sensuale proprio di fronte all’allora già professionista del talent. È dunque credibile che tra i due sia scoccata la scintilla dell’amore. Tuttavia la verità sarebbe un’altra.

A confermarlo le parole di Giulia Stabile a corredo di uno scatto che la vede proprio con Sebastian. “Fratellone del cuore”, ha scritto la ballerina. “Se ci si mette può essere sia il più coccoloso del mondo che il più fastidioso”, ha quindi aggiunto. Parole che chiaramente sono quelle nei confronti di un grande amico.













