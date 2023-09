Giulia Stabile e Wax fidanzati?/ Gli ex Amici avvistati insieme: esplode il gossip, ma…

Giulia Stabile e Wax: solo un’amicizia?

Giulia Stabile e Wax sono stati pizzicati nuovamente insieme. A riportare la nuova segnalazione, ancora una volta, è Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, pubblica la foto ricevuta da un follower in cui ci sono la ballerina di Amici e l’ex allievo della scuola insieme. Complici e divertiti, tra i due non c’è alcun gesto che faccia pensare a qualcosa di più di un’amicizia. La stessa Deianira, nel pubblicare la foto in questione che potete vedere in fondo all’articolo, sottolinea il rapporto amichevole che c’è tra Giulia e Wax.

“Ci sta solo una bella amicizia“, scrive Deianira Marzano condividendo la foto. Un’amicizia nata nella scuola di Amici durante la scorsa edizione di cui lei è stata una ballerina professionista e lui un allievo.

Giulia Stabile e Wax amici e single

Nessuna storia d’amore tra Giulia Stabile e Wax che sono amici, single e stanno pensando solo alla carriera. Se della vita privata di Wax non si sa quasi nulla, diverso è il discorso per quella di Giulia che, dopo l’importante storia con Sangiovanni, ha deciso di dedicarsi al lavoro. Giulia, infatti, da sabato 23 settembre, sarà al timone di Tu sì que vales insieme ad Alessio Sakara e Martin Castorgiovanni e da domenica 24 settembre tornerà a ballare nella scuola di Amici come professionista.

Giulia e Wax , per il momento, non stanno pensando all’amore. Entrambi giovanissimi e con tanti sogni ancora da realizzare, si godono il successo e la loro amicizia.

