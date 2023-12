Giulia Stabile frecciata all’ex Sangiovanni?/ “Baci ai miei ex a cui non importa nulla di me”

Giulia Stabile, web convinto del tradimento di Sangiovanni: ecco perchè

La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni ha fatto sognare i telespettatori che si erano affezionati alla coppia. I due si sono conosciuti e innamorati tra i banchi di Amici, per poi proseguire la relazione una volta terminato il talent show. Dopo diversi mesi, però, qualcosa si è rotto e la coppia ha preso strade separate.

Sono ancora ignoti i motivi della rottura, ma alcuni rumor hanno insinuato ci fossero stati dei tradimenti da parte del cantante. Non ci sono ovviamente conferme che questo sia vero, ma un gesto della ballerina ha riacceso l’interesse dei fan sulla questione. Giulia ha pubblicato un video su Tik Tok in cui si è esibisce sulle note del brano Exes di Tate McRae. Il testo della canzone recita: “Kisses from my exes who don’t give a sh*t about me», ovvero “Baci ai miei ex a cui non importa nulla di me“. Questo ha fatto pensare al web fosse una frecciata che la Stabile ha rivolto al cantante. Sarà davvero così?

Giulia Stabile: “Fare il ballerino è complesso”

Giulia Stabile, ex allieva e attuale professionista di Amici, ha raccolto sempre più consensi negli ultimi anni. La ballerina sta ottenendo molto successo prima come spalla e ora come conduttrice di Tu Sì Que Vales. Ai microfoni di Superguidatv, Giulia ha dichiarato: “Ballo fino a 12 ore al giorno! Ci sono tanti allievi e faccio tutti gli stili; alla sera però mi accendo, sono come le montagne russe. La mattina vado lenta perchè mi devo riscaldare, la sera vado veloce perchè ho preso il ritmo; la danza è disciplina”.

E ancora: “Fare il ballerino è complesso, si usa il corpo e anche la testa. Noi siamo molto cattivi con noi stessi; pretendiamo tanto da noi e ci arrabbiamo se qualcosa non riesce. Ho capito che bisogna trasformare la passione per la danza in energia“.











