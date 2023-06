Giulia Stabile, mazzo di fiori con bigliettino misterioso/ “Oggi sono pure un po’ tua”, ecco di chi si tratta

Giulia Stabile riceve un mazzo di fiori “misterioso”: ecco chi è l’autore del ‘dono’

Nelle scorse ore, l’ex ballerina di Amici Giulia Stabile ha ricevuto un bellissimo mazzo di fiori e ha deciso di condividerlo con i follower di Instagram. Un dono che diversamente da quanto si potrebbe pensare non arriva dal fidanzato, ma da un’altra persona che le ha dedicato un bellissimo pensiero. “Io sono mia, però, oggi anche un po’ tua. Baci, Rosalia”, il testo che si intravede nell’ultima storia postata sui social Giulia Stabile. In effetti la ballerina, questa sera venerdì 23 giugno, si esibirà con la cantante Yendry che aprirà il concerto di Rosalia a Milano.

Qualcuno, tuttavia, è rimasto un po’ deluso, perché sperava si trattasse di Sangiovanni, di cui non si hanno notizie da un po’. Ci si chiede infatti se la relazione con Giulia stia procedendo per il verso giusto e se tra i due sia tutto a posto.

Giulia Stabile e quel desiderio di mantenere la sua vita privata al riparo dal gossip

Le dichiarazioni rilasciate tempo fa dai diretti interessati, in questo senso, fanno ben sperare. Infatti la ballerina e il cantante avevano spiegato di voler preservare la loro relazione dal tritacarne mediatico e di volersi distaccare dai social. Almeno come coppia. “Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata”, aveva detto lei.

Anche lui, poco tempo prima, era sembrato sulla stessa linea d’onda: “Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti”.

