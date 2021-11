Giulia Stabile/ Sangiovanni geloso di Mattia di Amici 2021? L’ultimo gesto d’amore

La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni continua ad incuriosire i tantissimi fan di Amici che lo scorso anno hanno imparato a conoscerli nella loro avventura nel talent. Chi credeva che con la fine del serale i due si sarebbero persi si sarà ricreduto, perché la storia tra la ballerina e il cantante continua ancora oggi e a gonfie vele. Sul web, infatti, non mancano mai dediche d’amore, mai stucchevoli, di Giulia verso Sangiovanni e viceversa.

L’ultima arrivata proprio poche ore fa, con uno scatto del cantante pubblicato da Giulia che sottolinea di essere stata una brava fotografa. In molti però si chiedono come Sangio abbia potuto reagire alla notizia che nella scuola di Amici quest’anno ci sia un ballerino che pare abbia preso una cotta per la sua fidanzata: il ballerino di latino Mattia.

Giulia Stabile e Sangiovanni: nessuna crepa nel loro rapporto

Al momento Sangiovanni non ha proferito parola su questa notizia ed è molto probabile che non lo faccia anche in futuro, vista la sua poca propensione al gossip. Ricordiamo infatti che, solo qualche tempo fa, sui social tuonava così: “[…] Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni. Non perché non lo siamo realmente ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito.”

