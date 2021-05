Giulia Stabile, sorpresa del padre ad Amici/ “Fiero di te” e Lorella Cuccarini piange

Giulia Stabile, sorpresa del padre durante la finale di Amici 2021

“Sono fiero di te, grazie per le emozioni che mi hai fatto provare”. Questo il breve messaggio che il padre di Giulia Stabile ha voluto dedicare alla ballerina di Amici 2021. L’uomo è apparso sul maxi schermo mentre la figlia ballava per la sua ultima esibizione. “È papà sì”, ha detto Maria De Filippi, quasi a confermarlo a Giulia visto lo stupore che ha mostrato già mentre ballava e poi alla fine della sua esibizione. “Però sei stata brava perché hai ballato, hai continuato a ballare”, le ha fatto notare la conduttrice del talent di Canale 5, mentre la ballerina è rimasta senza fiato e parole.

Stefano De Martino, tuca tuca con Lorella Cuccarini ad Amici/ "Che occasione unica!"

Lorella Cuccarini emozionata per la sorpresa

E infatti Maria De Filippi ha interpellato subito Veronica Peparini per avere un parere in merito alla reazione di Giulia Stabile alla sorpresa ricevuta durante la sua esibizione nella finale di Amici 2021. “A parte che l’abbiamo fregata tutti insieme con questa cosa… Lei è stata bravissima perché, nonostante l’emozione, ha continuato fino alla fine, brava”, ha detto la professoressa di ballo sorridendo. Di tutt’altro aspetto Lorella Cuccarini, che invece si è emozionata durante tutta l’esibizione e infatti le telecamere indugiando sul suo volto hanno ripreso le sue lacrime. Clicca qui per il video dell’esibizione di Giulia Stabile con la sorpresa del padre.

LEGGI ANCHE:

SANGIOVANNI VINCITORE CATEGORIA CANTO AMICI 2021/ Out Aka7even e Deddy: è finalissimaVincitore Amici 2021, chi è?/ Testa a testa tra Sangiovanni e Giulia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA