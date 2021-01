Giulia Stabile “Vorrei dei figli da Sebastian”/ E il bacio con Sangiovanni?

Non è la prima volta che si parla di Giulia Stabile ad Amici 2021 e anche oggi sentiremo parlare di lei per via di Maria De Filippi che continua a puntare sulla sua simpatia e sul suo essere sognante. Ma andiamo per ordine cercando di capire cosa frulla in testa alla simpatica ballerina voluta da Veronica Peparini. Sin dal suo ingresso nella scuola la ballerina ha perso la testa per l’ex di Amici e ora professionista, Sebastian. I due ci hanno già regalato una serie di siparietti in puntata al sabato pomeriggio e, secondo le anticipazioni, anche oggi sarà così. La sanguinaria manderà in un onda un video in cui la ballerina, guardando il suo amato, rivelerà addirittura di volere dei figli da lui per quanto ne è innamorata persa. A questo punto, però, i chiarimenti saranno d’obbligo questa volta e tutto perché in questi giorni è successo qualcosa di importante.

Giulia Stabile bacia Sangiovanni ma sogna dei figli con Sebastian?

Chi ha seguito i pomeridiani prima delle vacanze di Natale di Amici 2021 sa bene che Giulia Stabile si è molto avvicinata ad un cantante, SanGiovanni e in questi giorni il loro rapporto è andato già oltre la tenera amicizia di cui siamo stati testimoni. Nel corso del nuovo daytime di Amici su Canale 5, lei e il cantante si sono un po’ appartati per coccolarsi sul letto fino a quando non è scattato il bacio, il primo che Giulia abbia mai dato nella sua vita. La stessa lo ha raccontato ai suoi compagni di avventura spiegando: “Amicizia? Non c’è un nome, io sento un interesse da cottarella… c’è stato un bacio, era il primo per me!”. La coppia quindi è ormai formata, le esternazioni della ballerina rivolte a Sebastian erano precedenti a questo exploit?



