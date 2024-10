Cristiano Lo Zupone e Asmaa: rottura dopo Uomini e Donne: il commento di Giulia Vacca

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares si sono conosciuti nella scorsa puntata di Uomini e Donne lasciando insieme la trasmissione dopo aver capito di essersi innamorati. Tra i due andava tutto a gonfie vele e sembrava ci fossero le basi per costruire un futuro solido, ma dopo l’estate, qualcosa si è rotto. Asmaa e Cristiano si sono detti addio spiegando come, tra i due, non ci siano mai strati tradimenti o mancanze di rispetto. Entrambi hanno capito che l’amore era finito preferendo percorrere due strade differenti. La notizia è stata confermata da entrambi e sia Asmaa che Cristiano, per il momento, non sembrano avere intenzione di tornare nel programma di Maria De Filippi per rimettersi nuovamente in gioco.

La notizia del loro addio è stata appresa anche da Giulia Vacca, ex dama del trono over che, nella scorsa stagione, era arrivata in trasmissione solo per conoscere Cristiano che, dopo aver chiuso con lei, ha scelto di lasciare il programma con Asmaa.

Giulia Vacca: il commento sull’addio tra Cristiano e Asmaa

Ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo, ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, Giulia Vacca ha commentato così la fine della storia tra Cristiano e Asmaa: “Non speravo che Asmaa e Cristiano si lasciassero, però io sono scesa per lui, avevo un interesse serio, ma nel momento in cui ci sono state piccolezze che non ha colto ha fatto un po’ svanire il mio interesse, quindi nel momento in cui lui ha scelto lei non ci sono rimasta male perché ho capito che persona realmente fosse. Leggendo queste notizie che si sono lasciati un po’ mi sono fatta una risata perché era risaputo”,

“Non ho mai pensato che non si volessero, non penso che fossero due bugiardi, però non ho mai pensato potesse funzionare tra di loro perché da quel poco che ho potuto capire mi sembrano proprio opposti. Quando sono scesa per lui ho guardato il suo profilo, ho visto com’era e noi eravamo molto simili su tutto”, ha concluso.