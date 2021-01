Giulia Valentina “Io icona sexy? Clickbait”/ “Perchè devo essere raccontata così?”

Giulia Valentina lancia un messaggio femminista attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram in cui commenta alcuni articoli che, ogni settimana le vengono dedicati e in cui viene descritta come “un’icona sexy”. L’influencer, dopo aver mostrato le foto intorno alle quali vengono costruiti detti articoli, si rivolge ai suoi followers chiedendo se, davvero, i suoi contenuti siano sexy e sensuali. “Non capisco perchè, ogni settimana, io venga citata in questi articoli in cui vengo descritta unicamente come icona sexy e paladina della seduzione. Non c’è niente di male, a me piace essere sexy, ma ve lo chiedo perchè nessuno tra le persone che mi seguono direbbe mai che i miei contenuti sono veramente sexy”, afferma Giulia Valentina. Poi mostra una serie di foto con alcuni degli outfit che condivide sui social commentando così: “Un outfit in movimento e si è visto un capezzolo? Nulla di più”.

GIULIA VALENTINA: “LA COSA PIU’ INTERESSANTE DI ME E’ CHE HO LE TET*E?

Giulia Valentina si schiera contro chi la definisce “bomba sexy” al punto da pensarci molto prima di pubblicare una foto sui social. “A me andrebbe bene anche ‘Giulia Valentina legge la favola della buonanotte sui gatti sushi. Non so perchè devo essere per forza taccontata così”, aggiunge Giulia Valentina. “Capisco che si voglia fare clickbait, ma chi non mi segue, chi legge, la prima cosa che pensa è ‘ma chi è Giulia Valentina?’ Non possiamo fare del clickbait con dei contenuti più interessanti? Tipo Giulia Valentina porta in Italia i gatti sushi”, aggiunge. “Ma veramente che in otto anni che sono su Instagram, la cosa che mi definisce, la cosa che è arrivata all’esterno, la cosa più interessante di me è che ho le tet*e”, dice ancora. L’influencer, poi, racconta la storia della cantante Billie Eilish la quale, per far parlare solo della propria musica, avrebbe deciso d’indossare abiti larghi. “É triste pensare che una donna debba coprirsi, mettersi vestiti enormi. È triste la situazione”, conclude la Valentina.



