Giuliana De Sio positiva al coronavirus/ “Un dolore fisico mai provato fino ad ora”

Anche i personaggi famosi sono purtroppo immuni al coronavirus, e ne sa qualcosa la nota attrice italiana Giuliana De Sio. La 63enne salernitana è stata trovata positiva al Covid-19 un paio di settimane fa, e si trova attualmente in isolamento all’Istituto Spallanzani di Roma. Il volto noto di numerose fiction e serie tv degli ultimi anni, ha tenuto nascosto per giorni la notizia, ma nelle ultime ore ha deciso di uscire allo scoperto. Così, attraverso la propria pagina Facebook, ha scritto: «Questa felicità non c’è più. Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce né parole per la mia narrazione dell’orrore». La De Sio, come spiega la stessa, ha scoperto di essere positiva a metà febbraio, mentre si trovava in tourneé. Un’infezione che non è stata purtroppo asintomatica come accade in numerosi pazienti, bensì sotto forma di polmonite. «Nemmeno adesso ce l’ho – ha continuato l’attrice nel suo sfogo – spero che in un secondo tempo troverò le parole e l’energia per descrivere l’invivibile e l’impensabile che mi torturano da settimane»

GIULIANA DE SIO: “LA PROVA PIU’ DURA A CUI SIA MAI STATA SOTTOPOSTA”

«La solitudine feroce di questa situazione – aggiunge l’attrice teatrale, negli scorsi giorni nelle sale con lo spettacolo “Le signorine” – e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita, sentivo per ora, con le poche energie che mi sono rimaste di comunicarvi questo, anche un pò per spiegare la mia improvvisa scomparsa dal profilo e dalla pagina». L’attrice partenopea ha comunque sconfitto, nonostante sia stata dura, il virus: «Ora spero che il mio telefono non si scatenerà più di quanto non abbia fatto in queste lunghe lunghissime giornate fatte di paura mancanza di respiro e solitudine siderale ma la buona notizia è che il virus è sconfitto, sono al terzo tampone negativo, anche se molto indebolita. Vogliatemi bene perché qui, i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai, e non mi dilungo, anche se so cosa succede nel mondo, voglio uscire!!!». La De Sio è solo l’ultimo di una lunga serie di personaggi famosi infetti, a cominciare dall’attore americano Tom Hanks, e la moglie Rita Wilson, passando per il giornalista Nicola Porro, lo scrittore francese Luis Sepulveda, vari calciatori italiani e stranieri, e il governatore della regione Lazio, segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

