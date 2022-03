Giuliana e Stefania, lite a Uomini e Donne/ Scintille in studio per Massimo

Le puntate di Uomini e Donne regalano sempre emozioni, ma anche liti infuocate. Se, abitualmente, a discutere sono Gemma Galgani e Tina Cipollari, nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, a scontrarsi, dovrebbero essere due signore del parterre femminile, giunte in trasmissione da poche settimane. Dalle anticipazioni pubblicvate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, pare che nella registrazione della puntata che dovrebbe andare in onda oggi, a scontrarsi, siano state Giuliana e Stefania. Quale sarà il motivo che scatenerà la lite tra le due dame?

Per scoprirlo non ci resta che aspettare la puntata. Non ci sono indizi, infatti, sul motivo che avrebbe portato allo scontro le due signore. La causa del litigio sarà legata a Biagio Di Maro? Biagio, tuttavia, non è la causa del litigio, ma Massimo, un nuovo cavaliere del parterre.

Lite tra Giuliana e Stefania a Uomini e Donne

Giuliana è una delle nuove dame del parterre femminile che, dopo aver frequentato Biagio Di Maro e chiuso la conoscenza, ha cominciato a conoscere Massimo con cui la conoscenza è iniziata nel migliore dei modi come racconta la dama. Dopo aver ascoltato il racconto di Giuliana, Stefania è intervenuta. “Non era quello che dormiva e non si svegliava? Mi hai chiesto se lo stavo vedendo. Ho sentito anche una telefonata con tua madre in cui dicevi che Biagio di ha dato visibilità”, dice Stefania.

“Dove vuoi arrivare?”, chiede Giuliana. Secondo Stefania, il fine di Giuliana non è trovare un amore, ma diventare popolare. “Il tuo fine è quello”, dice Stefania, ma Giuliana nega.

