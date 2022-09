Giuliano Cederle di Giuliano e i Notturni, chi è?/ Il mistero sulla moglie e la fake news sulla malattia

Chi è Giuliano Cederle, il cantante dei Giuliano e i Notturni

Giuliano Cederle è stato il cantante dei Giuliano e i Notturni, un gruppo musicale che ebbe un grande successo negli anni ’60 ma che durò pochi mesi. La loro carriera si può infatti dire sia stata breve ma intensa, portando alla nascita di pochi brani ma che sono rimasti nella memoria di tutti. Come dimenticare ‘Il ballo di Simone’ o ancora ‘Ragazzina ragazzina’? Giuliano però non rimane molto nel gruppo: quando il contratto discografico con la Ri-Fi cessò, nel 1969, Giuliano intraprese una carriera da solista.

SERENA BORTONE COMPIE 52 ANNI/ Regalo di compleanno a Oggi è un altro giorno...

Dopo lo scioglimento dei Giuliano e i Notturni, Cederle continuò a fare il cantante e incise alcuni brani da solista, come ‘Il ballo dei fiori’ e ‘Che giorno è’. Se la carriera musicale è ben nota, diversa è la situazione se si parla della sua vita privata.

Giuliano Cederle è sposato? Vita privata top secret e verità sulla malattia

Giuliano Cederle non ama parlare della sua vita privata ed è anzi molto riservato. È infatti difficile trovare curiosità che lo riguardano da questo punto di vista; un mistero è anche se l’uomo abbia una moglie o dei figli. Ciò che sappiamo è quanto lui stesso ha raccontato nelle sue rare interviste. “Ne ho fatte di tutti i colori nella mia vita – raccontò in un’intervista a Pomeriggio 5 nel 2019 -. Ho fatto il servizio militare in Sardegna, ma è stato una bellissima vacanza. Quando sono tornato erano usciti i cantautori e ci hanno ammazzato”. Per un certo periodo, come ricorda Il giornale d’Italia, Cederle è scomparso dalla scena musicale e televisiva, periodo durante il quale si è pensato fosse malato, notizia poi successivamente smentita.

Rosalinda Celentano: "Papà? Il quarto figlio di mamma"/ "A 18 anni sono andata via…"

LEGGI ANCHE:

Eva Henger "Mia figlia Mercedesz? Ci siamo ritrovate grazie all'incidente" / "Ha capito che se fossi morta…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA