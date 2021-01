Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ Geloso per amicizia con Mario Ermito?

Giuliano Condorelli, pur non essendo un concorrente del Grande Fratello Vip 2020, è stato più volte coinvolto nelle dinamiche della casa. La fidanzata Adua Del Vesco ha parlato spesso della loro lunga relazione svelando anche quanto la presenza del fidanzato sia stata importante per combattere contro l’anoressia. Una storia d’amore che ha superato tanti ostacoli e che sia Giuliano che Adua stanno difendendo profondamente. Tuttavia, l’ingresso nella casa di Mario Ermito ha rotto un po’ gli equilibri. Adua, infatti, ha raccontato di aver messaggiato con Mario Ermito la scorsa estate quando la sua storia con Giuliano si era temporaneamente interrotta. Giuliano e l’attrice siciliana, poi, sono tornati insieme e, negli scorsi giorni, la Del Vesco ha ribadito di non aver mai sentito Mario mentre era fidanzata con Giuliano. Come avrà reagito quest’ultimo di fronte alle rivelazioni della fidanzata? Più volte, Giuliano ha ribadito il proprio sostegno ad Adua smentendo le voci che parlavano di presunte crisi.

GIULIANO CONDORELLI E ADUA DEL VESCO, CONVIVENZA IN ARRIVO?

Durante i giorni trascorsi in tugurio, Adua Del Vesco ha chiesto informazioni a Giulia Salemi su come trovare casa a Milano. L’influencer le ha promesso di aiutarla, ma l’argomento ha spinto Samantha De Grenet a parlare di un’eventuale convivenza tra Adua e Giuliano. “State insieme da dieci anni, vivete nella stessa città, ma che senso ha vivere in due case diverse?“, ha chiesto Samantha, convinta che tra i due ci siano ormai le basi per iniziare una convivenza. Adua, però, è convinta che Giuliano non sia ancora pronto per un passo così importante. “Io i messaggi subliminali li ho lanciati“, ha aggiunto l’attrice. “Io sono più diretta. Giulia vedi cosa puoi fare”, ha aggiunto la De Grenet. La coppia, dunque, seguirà i consigli di Samantha cominciando a porre le basi di una convivenza quando Adua lascerà la casa del Grande Fratello Vip?



© RIPRODUZIONE RISERVATA