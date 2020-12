Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ Regalo Natale spiazza “ti aspetto…”

Anche Giuliano Condorelli si fatto convincere dal clima natalizio e dagli autori del Grande Fratello Vip ed è riuscito alla fine a mettere da parte il suo orgoglio da uomo ferito dopo le dichiarazioni della fidanzata Adua Del Vesco. Se gli auguri non sono arrivati, tanto da non apparire nel video messaggio che ha visto presente l’intera famiglia al completo di Rosalinda Cannavò, il dono non si è però fatto attendere. L’assenza degli auguri da parte dello storico fidanzato aveva mandato l’attrice in crisi totale, tanto da farla esplodere in lacrime subito dopo la carrellata di clip da parte dei famigliari dei Vipponi. Tuttavia, poco dopo, tra i vari regali ricevuti non poteva mancare quello di Giuliano: “Ho riconosciuto la sua scrittura!”, ha esclamato la ragazza nel guardare la busta contenente i doni da parte della sua famiglia ed i relativi bigliettini.

Giuliano ha voluto regalare ad Adua una tela raffigurante un cuore ed al centro due mani che si congiungono. Una immagine molto intensa ed importante accompagnata da un biglietto altrettanto speciale: “Tieni queste parole per te, anzi per noi, proteggi la nostra perla preziosa è la cosa più importante della mia vita”, ha esordito Condorelli, che si è detto sempre al suo fianco.

GIULIANO CONDORELLI, FIDANZATO ADUA DEL VESCO: LUI METTE DA PARTE L’ORGOGLIO

Giuliano Condorelli negli ultimi giorni è stato travolto dalle indiscrezioni rispetto al suo rapporto definito “in crisi” con la fidanzata Adua Del Vesco. Secondo 361Magazine, dopo le parole ed i dubbi della giovane attrice, lo storico compagno avrebbe preso le distanze al punto di aver smesso di seguirla sui social. Ad incrementare i dubbi anche le parole di Alfonso Signorini intervenuto a GF Vip Party il quale aveva svelato: “Queste confessioni hanno colpito un po’ il suo orgoglio”. Sempre il conduttore aveva aggiunto, parlando dell’amicizia speciale tra Adua e Dayane: “Rosalinda ha mandato in crisi la relazione con Giuliano, lei stessa ha confessato di essersi accorta che non andavano più tanto d’accordo”. Probabilmente Giuliano ha avuto modo di riflettere sul loro rapporto e non ha intenzione di rinunciare ad un futuro di coppia. Lo si comprende perfettamente dalle ultime parole contenute nel bellissimo messaggio di auguri indirizzato alla fidanzata per Natale: “Sono sempre al tuo fianco nella vita vera se vorrai. Gioisci cucciola, non essere triste perché non ne vale la pena. Buon Natale amore, ti aspetto… il tuo Giò!”.



