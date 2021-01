Giuliano Condorelli/ Rosalinda Cannavò lo ama ancora? “Il primo incontro sarà…”

Lunedì scorso Giuliano Condorelli è apparso nella casa del Grande Fratello Vip per dare alla fidanzata Rosalinda Cannavò le chiavi della casa da condividere. L’incontro ha lasciato molto scossa l’attrice siciliana: “Non sono lucida, non mi ricordo neanche cosa gli ho detto. Non gli voglio fare male”. Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta hanno cercato di consolare la ragazza: “Le risposte che cerchi le troverai qui fuori”. Maria Teresa ha sottolineato come Giuliano abbia messo da parte l’orgoglio, tipicamente siciliano, per venire in trasmissione e fare un passo importante. Il loro consiglio è di concedersi del tempo per comprendere se e come potranno proseguire la loro storia. L’attrice ha poi parlato con l’amica Dayane dell’incontro con Giuliano: “Ha voglia di stare con te. Un uomo come Giuliano è raro, lui ci sarà per te… fidati. Ha capito tutto”.

Giuliano Condorelli: Rosalinda Cannavò attende il primo incontro

Nelle ultime ore Rosalinda Cannavò è tornata a parlare del suo delicato rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. L’attrice ha ancora molto dubbi: “La mia consapevolezza è cambiata, sto analizzando tante cose. In questi giorni ho cercato di analizzare la mia reazione, mi sono sentita in colpa perché forse lui si aspettava una reazione diversa”. Tommaso Zorzi le ha chiesto: “Ma tu lo ami?”. L’attrice ha risposto: “È una domanda che mi sto ponendo. Non è un no. Dobbiamo vederlo insieme quando saremo fuori. L’ho amato tanto”. Rosalinda ha anche rivelato un tradimento del fidanzato che lei ha perdonato: “Ci siamo sempre detti tutto e l’onestà è fondamentale”. Sulla questione delle chiavi di casa ha detto: “La chiave la voglio, proviamo a viverci per un po’ e vediamo. Sarà decisivo il primo incontro faccia a faccia, io e lui da soli. Mi farà capire tante cose…”.



