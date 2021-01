Giuliano Ferilli, padre Sabrina/ Lei: “Mi ha fatto comprare due loculi per..”

“Non sono stati genitori amici, per mia fortuna”, con queste parole Sabrina Ferilli al Maurizio Costanzo Show ha parlato del suo rapporto con mamma Ida ma anche con il padre Giuliano Ferilli, un uomo che ha tenuto sempre le redini della sua famiglia e che lei considera da sempre la sua figura di riferimento. I due sono stati ospiti insieme al Maurizio Costanzo Show qualche anno fa ed è stato allora che, punzecchiata da Maria de Filippi, Sabrina Ferilli ha raccontato del momento in cui il padre le ha fatto comprare due loculi per evitare il momento in cui i cimiteri si riempiranno e non ci sarà posto: “Mio padre mi ha fatto comprare due loculi nel cimitero di Fiano Romano, quando l’ho visto e sentito strano, mi ha detto che era morto il figlio di Sandro, un amico, e che essendo morto all’improvviso avevano deciso di dargli un mio fornetto. Dico ma, va bene allunga la vita, come facciamo adesso? Lui mi ha risposto che te frega, dopo vediamo, e io ho risposto, me ne hai fatto comprare due e adesso me retrovo con questo che nemmeno conosco”.

Giuliano Ferilli, padre Sabrina: chi è e che lavoro fa?

Le risate con loro non mancano mai e lo stesso succede in famiglia anche con papà Giuliano Ferilli, ma chi è il padre dell’attrice e che lavoro fa? Giuliano Ferilli è romano, dirigente del Partito Comunista Italiano e lavora nell’Ufficio del giudice di pace della Regione Lazio anche se adesso non si capisce bene se sia già in pensione oppure no. Non conosciamo la data di nascita del padre di Sabrina ma sappiamo che era ventenne o poco più quando ha avuto la sua bambina.



