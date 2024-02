Giuliano Gemma, chi era il padre di Vera Gemma/ Lei: “Ho subito paragoni crudeli e ne ho sofferto”

Giuliano Gemma, chi era il padre di Vera Gemma: una carriera brillante nel cinema

Oggi pomeriggio, nel salotto de La volta buona su Rai 1, Caterina Balivo accoglierà Vera Gemma. L’attrice e noto volto televisivo è la figlia di un vero e proprio simbolo del cinema italiano, il grande Giuliano Gemma. Un nome e un cognome che dicono tutto e che ci riportano alla memoria la sua straordinaria carriera, costellata di successi sul grande schermo e di importanti riconoscimenti. Un impegno per il cinema lungo una vita, che l’ha portato ad interpretare oltre 100 film.

Tra i più importanti premi conquistati figura il David di Donatello del 1977 per Il deserto dei tartari e il Nastro d’argento alla carriera ricevuto nel 2008. Alle sue eccellenti dote recitative dimostrate sul set, Giuliano Gemma ha saputo unire anche uno spirito coraggioso ed energico. Infatti, forte delle sue esperienze giovanili nell’ambito dell’arte circense, ha girato numerose scene pericolose e che richiedevano salti, tuffi e acrobazie varie. Da sottolineare che, nel corso della sua carriera, non ha mai fatto ricorso all’utilizzo della controfigura, preferendo vivere e girare le scene sul set in prima persona.

Vera Gemma e i paragoni con il padre: “Da adolescente ne ho sofferto“

Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, è nata dall’amore tra l’attore e la sua prima moglie, Natalia Roberti. I rapporti in famiglia tra padre e figlia sono sempre stati solidi ed importanti e dal padre ha sempre ricevuto preziosi consigli e complimenti. “Mi diceva sempre che ero speciale. Ha fatto di tutto per darmi autostima“, ha ammesso in una recente intervista rilasciata a dicembre al Corriere della Sera.

L’attrice ha sottolineato di non aver mai avuto problemi con suo papà, ma con chi costantemente avanzava paragoni con il divo del cinema pur di screditarla: “I problemi non li ho mai avuti con lui, ma con quelli che dicevano: il padre è bello, lei è brutta, è coatta. Ho subito paragoni crudeli e, da adolescente, ne ho sofferto. Oggi, mi piaccio, mi vedo bella, piaccio agli uomini, non ho capito perché sui social gli haters mi dicono: fai schifo, sei brutta. Sono sexy, eccessiva, quello sì […]”.

