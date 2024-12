Vera Gemma, chi è e carriera dell’attrice: dai primi passi sul set al grande successo

Attrice diventata presto un celebre personaggio televisivo, Vera Gemma vanta una carriera eclettica che ha spaziato in differenti ambiti artistici. Figlia dell’iconico Giuliano Gemma, è nata a Roma il 4 luglio 1970 e sin da bambina si avvicina al mondo della recitazione girando per i set cinematografici assieme al padre. L’esordio sul grande schermo arriva nel 1978 con Il grande attacco, che la vede recitare proprio al fianco del padre, ma il grande successo arriva negli anni ’90 con La sindrome di Stendhal di Dario Argento del 1996.

Giuliano Gemma e Natalia Roberti, genitori di Vera Gemma/ "Papà mi diceva sempre che ero speciale"

Tra le esperienze al cinema la troviamo anche al fianco di Asia Argento nel film Scarlet Diva del 2000, mentre nel 2004 viene diretta nuovamente da Dario Argento ne Il cartaio. Più di recente, nel 2022, è stata invece protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha vinto il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile per il film Vera. In televisione, invece, Vera Gemma ha avuto diverse opportunità nei reality; nel 2020 ha partecipato a Pechino Express, nel 2021 è invece entrata nel cast dell’Isola dei Famosi.

Vera Gemma ha un fidanzato?/ Amori, vita privata e la rottura con Misha Carry: "Ho bisogno d'altro..."

Vera Gemma, le esperienze del passato come domatrice e spogliarellista

Prima di raggiungere la grande notorietà su grande e piccolo schermo, però, Vera Gemma ha sperimentato differenti strade artistiche mettendosi sempre in gioco con estrema determinazione. In un’intervista al Corriere della Sera dello scorso anno ha infatti rivelato di aver lavorato nei circhi come domatrice, ereditando questa passione dall’attività del padre Giuliano Gemma: “Nei circhi ci sono cresciuta, papà ha imparato lì a fare lo stunt man“.

Ma nel passato di Vera c’è anche un’esperienza come spogliarellista, arrivata in maniera del tutto casuale: «Quando è morta mamma, ho ereditato e mi sono mangiata i soldi in pochissimo tempo e papà mi ha detto che non mi dava una lira. Decido di andare a Los Angeles, provo a propormi come cameriera, niente. A un certo punto, scopro un locale di strip tease, The Body Shop“. Una scoperta casuale che la portò a cimentarsi negli spogliarelli: “Non avevo mai fatto strip però avevo studiato danza classica e moderna. Faccio il provino e mi prendono dalla sera stessa. Guadagno subito 1.200 euro. In un giorno, sono tornata al tenore di vita che avevo sempre avuto“.

Chi è Vera Gemma, la carriera tra cinema e tv/ Dai film horror di Dario Argento alle esperienze nei reality