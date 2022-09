Giuliano Gemma e Natalia Roberti, genitori di Vera Gemma/ “Sono stati severi ma…”

Giuliano Gemma e Natalia Roberti, chi sono i genitori di Vera Gemma

Giuliano Gemma e Natalia Roberti sono i genitori di Vera Gemma. Vera ha vinto di recente un premio come miglior attrice protagonista nella sezione Orizzonti del Festival del Cinema di Venezia per il documentario Vera. Vera ha sempre confessato di aver amato molto i suoi genitori anche se i rapporti non sono stati sempre sereni. Vera ha ricevuto un’educazione molto rigida tanto che in un’intervista aveva rivelato: “Sono cresciuta nel lusso. Però i miei genitori sono stati sempre severi. Quando ero bambina, mio padre era spesso via per lavoro. Io e papà ci siamo ritrovati tardi”. Il padre Giuliano Gemma è stato un noto attore ed è morto a causa di un incidente stradale nel 2013.

Vera Gemma ha sempre sognato di ricevere i complimenti come attrice e regista da suo padre; complimenti che sono arrivati poco tempo prima della morte del celebre attore. A DiPiù, ha rivelato che suo padre le ha confessato di essere fiero di sua figlia dopo aver visto il documentario sulla sua vita realizzato proprio da lei. Natalia Roberti invece, la madre di Vera Gemma, è morta nel 1995. Non si conosce la data di nascita della donna, ma sicuramente la sua scomparsa è stata prematura visto che la figlia Vera aveva appena 25 anni quando la mamma morì.

Natalia Roberti e Giuliano Gemma, il matrimonio e la morte prematura

Natalia Roberti e Giuliano Gemma si sposarono nel 1973. Dalle nozze con l’attore Giuliano Gemma ebbe anche un’altra figlia di nome Giuliana, sorella maggiore di Vera. Natalia Roberti, la madre di Vera Gemma, è venuta a mancare prematuramente lo stesso anno in cui Vera avrebbe cominciato a recitare nel film La Sindrome di Stendhal, considerato a oggi uno dei più grandi capolavori del regista Dario Argento. Proprio su quel set, Vera conobbe Asia a cui è tuttora legata da un’amicizia pluridecennale. Correva l’anno 1995 quando la madre dell’attrice morì: come causa della morte si pensa a un malore improvviso, ma non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

Natalia Roberti viveva e lavorava a stretto contatto con il mondo del cinema e dello spettacolo, grazie anche al marito, il celebre attore Giuliano Gemma. La donna era legatissima alla figlia Vera e l’ha sempre supportata, fino alla prematura scomparsa, nel suo sogno di fare della recitazione il proprio lavoro. Subito dopo la morta della donna infatti, Vera Gemma ha vissuto un momento piuttosto difficile della sua vita che l’ha portata anche a vivere fuori dall’Italia. Per Vera Gemma la madre pare fosse veramente tutto, un grande punto di riferimento, una grande amica ed anche una confidente. Nel momento in cui è venuta a mancare per Vera Gemma è stata una grande tragedia.











