Giuliano Peparini ‘fa concorrenza’ ad Amici di Maria De Filippi/ “Apro una scuola come Saranno Famosi”

Giuliano Peparini apre un’accademia sullo stile di ‘Saranno Famosi’

Dopo il suo addio ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, Giuliano Peparini è tornato al suo lavoro di coreografo e regista in giro per il mondo. Il 29 giugno ha inaugurato il teatro di Siracusa con il suo nuovo spettacolo, “Ulisse- L’ultima Odissea“, e proprio in occasione della presentazione di questo nuovo lavoro Peparini ha rivelato un progetto importante che prenderà presto vita.

Intervistato da Rai News, Giuliano Peparini ha annunciato la decisione di aprire a Roma un’accademia sul modello di quella di Saranno Famosi. “Vorrà essere una scuola con più discipline, – ha spiegato il celebre ballerino e coreografo – con la possibilità di imparare cose diverse. Di trovare anche la propria strada, no? Perché magari s’inizia su una cosa e poi ci si rende conto che si è portati di più verso un’altra disciplina.”

Giuliano Peparini ‘fa concorrenza’ ad Amici di Maria De Filippi: come funzionerà la sua scuola

“E quindi l’idea è di riuscire a creare una sorta di scuola come lo era un po’ Saranno Famosi, Fame. – ha spiegato Peparini nel corso dell’intervista – Quelle scuole dove entri, impari e poi scegli quello che ti si addice di più”. L’accademia che aprirà a Roma ha quindi lo scopo di formare i ragazzi e soprattutto aiutarli a comprendere la strada a loro più adatta in campo artistico. Un bellissimo progetto che, tuttavia, ricorda proprio ciò che era soprattutto i primi tempi la scuola di Amici. Ricordiamo infatti che il talent nasceva come un’accademia dove tutti gli allievi si cimentavano nel canto, nel ballo e anche nella recitazione.

