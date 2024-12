Giuliano Sangiorgi diventerà padre per la seconda volta. Dopo la nascita della piccola stella, il cantante e la compagna Ilaria Macchia sono pronti ad allargare la famiglia. Giuliano ha scelto Vanity Fair per fare il grande annuncio, concedendo una lunga intervista e posando per la copertina del magazine insieme a Ilaria, che ha sfoggiato un abito pensato per valorizzare il suo pancione. Il leader dei Negramaro ha anche svelato il sesso e la data di nascita del bebé: sarà un maschietto e verrà alla luce ad aprile del 2025. “Volevamo anche dare un fratello a Stella”, ha raccontato Ilaria, la quale ha ricordato con un velo di angoscia la sua esperienza come figlia unica.

Negramaro/ Dal nuovo album al tour 2025: "Non vediamo l'ora, torniamo nei palazzi dello sport"

Giuliano è al settimo cielo all’idea di diventare di nuovo papà. Per diverso tempo, era convinto di non voler avere più figli dopo Stella, nata nel 2018. “Mi pareva impossibile provare lo stesso amore per un altro bambino”, ha spiegato. Adesso, invece, non vede l’ora di conoscere il suo secondo figlio e di vedere la sua Stella alle prove come sorella maggiore. L’artista e la compagna hanno aspettato molto tempo di svelare la gravidanza, preferendo non offuscare i progetti professionali di entrambi, tra la nuova musica dei Negramaro e il lavoro da sceneggiatrice di Ilaria.

NEGRAMARO BACK HOME - ORA SO RESTARE, RAI2/ Diretta e ospiti: tuffo nel passato per Giuliano Sangiorgi

Giuliano Sangiorgi papà bis: l’annuncio e chi è la compagna Ilaria Macchia

Nessun annuncio social per Giuliano Sangiorgi che, proprio come ai ‘vecchi tempi’, ha scelto di dare la notizia della gravidanza della compagna Ilaria sulla copertina di un giornale. Il frontman dei Negramaro ha sempre mantenuto molto riservata la sua vita privata, di cui si hanno poche informazioni. Dopo rumors di un possibile flirt con Emma Marrone, Sangiorgi ha rivelato di essere fidanzato con Ilaria Macchia nel 2018, solo dopo la nascita della loro prima figlia Stella. I due, però, pare siano legati da molto tempo.

Ermanno Carlà, chi è bassista Negramaro/ L'amore per la moglie Irene, le nozze celebrate dal fratello di...

Ma, chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi? Ilaria Macchia è una sceneggiatrice e scrittrice di successi di origine pugliese. Tra i suoi lavori più importanti, ricordiamo il film “Non è un paese per giovani” e il libro “Ho visto un uomo a pezzi”. La coppia di artisti vive insieme a Roma insieme alla figlia Stella e, il prossimo aprile, accoglierà anche il loro secondo figlio. Sui social, Giuliano e Ilaria hanno ricevuto commenti affettuosi da numerosi colleghi e amici, tra cui: Aiello, Serena Brancale, Cristiano Caccamo, Rose Villan e tanti altri.