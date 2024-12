Ilaria Macchia, chi è la compagna del leader dei Negramaro

Oltre al successo professionale, nel corso della sua vita Giuliano Sangiorgi ha abbracciato anche la felicità sentimentale grazie a Ilaria Macchia, sua attuale compagna di vita con la quale ha condiviso affetto, dolori, gioie e tanti momenti nel corso degli anni. Un amore puro, come testimoniato da Giuliano Sangiorgi che riguardo alla sua dolce metà ha speso parole molto importanti: “Insieme siamo perfetti, siamo l’amore senza affanni, noi possiamo stare giorni a scrivere in casa senza incontrarci” le parole del cantante pugliese.

Nata in Puglia vicino Lecce, Ilaria Macchia non ama particolarmente i riflettori e non sono troppe le esposizioni insieme al compagno di vita Giuliano Sangiorgi, con il quale ha condiviso tutto fino ad oggi. La dolce metà del cantante dei Negramaro è un’affermata sceneggiatrice e produttrice, ha studiato al Centro sperimentale di Roma, e lavora anche come scrittrice, ha al suo attivo diversi romanzi di successo.

Ilaria Macchia e la vita con Giuliano Sangiorgi: dal loro amore è nata Stella

Dalla storia tra il leader dei Negramaro e la sua compagna di vita, con la quale ad oggi non è convolato a nozze, Ilaria Macchia ha messo al mondo la figlia Stella, la grande gioia e l’orgoglio della coppia di pugliesi. Nata nel 2018, in diverse occasioni Giuliano Sangiorgi è stato pizzicato dalla riviste di gossip con la bambina che oggi ha sei anni, nel corso di una intervista concessa a Radio Deejay, il cantautore ha rivelato:

“Vivo molto tra Roma e Lecce, ma mia figlia Stella è a Roma. Adesso ha 5 anni e mezzo. Non le togliete il mezzo eh… Quel mezzo è già l’università, dentro la sua testa, a settembre farà la prima elementare, vuole suonare tutto, ha questo istinto e io non la fermo” ha svelato Giuliano Sangiorgi riguardo al rapporto con Stella.

