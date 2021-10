Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia si sposano/ Addio al celibato con amici per lui

Giuliano Sangiorgi e la compagna Ilaria Macchia si sposano. Nessun annuncio ufficiale da parte della coppia, ma il settimanale Chi annuncia il matrimonio del leader dei Negramaro e della compagna. “Nel weekend, Giuliano Sangiorgi ha riunito i suoi più cari amici e ha dato via all’addio al celibato per comunicare che convolerà a nozze con la sua Ilaria”, scrive il settimanale Chi tra le Chicche di gossip del numero in edicola da mercoledì 20 ottobre,

Per il cantautore e la sua dolce metà, dunque, è arrivato il momento dei fiori d’arancio. Per ora, tuttavia, la coppia non ha annunciato nulla e quella lanciata dal magazine diretto da Alfonso Signorini è un’indiscrezione che Sangiorgi non ha confermato, ma non ha neanche smentito. Felici e innamorati, dunque, Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia pronunceranno presto il fatidico sì?

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia: il matrimonio con la figlia Stella testimone?

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia hanno vissuto e continuano a vivere il loro amore con discrezione e riservatezza. La nascita della figlia Stella che il prossimo 3 novembre spegnerà la terza candelina ha solidifcato la loro storia. Insieme formano una splendida famiglia e Giuliano, sul proprio profilo Instagram, condivide la propria felicità con i fan regalando qualche scatto della sua quotidianità con le sue donne.

Una storia d’amore importante che, presto, potrebbe essere coronata dal matrimonio. La figlia Stella sarà così testimone dell’amore di mamma Ilaria e papà Stella. La coppia, dunque, annuncerà presto la data delle nozze? I fan dei Negramaro attendono.

