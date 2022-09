Giuliano Sangiorgi, matrimonio in vista con Ilaria Macchia?/ Lui organizza l’addio…

Giuliano Sangiorgi pronto alle nozze con la fidanzata Ilaria Macchia?

Ilaria Macchia è la compagna di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Sebbene i due non si siano mai sposati, Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia sono una coppia consolidata ormai da anni. Ilaria non ha mai amato molto i riflettori, preferendo, insieme al compagno, mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. I due sono diventati genitori della piccola Stella, primogenita della coppia nata nel 2018. I due, entrambi pugliesi, stanno insieme da diversi anni, ma non sono mai stati ossessionati dal mostrare attraverso i social il loro legame, così forte ed intenso. Come ha dichiarato il cantante in un’intervista, entrambi sono talmente innamorati del loro lavoro e hanno un rispetto reciproco così forte che in un’intervista di qualche tmpo fa Ilaria aveva dichiarato: “Possiamo rimanere per giorni in casa a scrivere senza mai incontrarci”.

Nel 2018 nella loro vita è arrivata la primogenita Stella. I due l’hanno accolta con un’immensa gioia e non sono mancati momenti anche social dedicati alla bambina, come la lettera d’amore che il cantante ha dedicato alla seconda donna della sua vita. Lo scorso anno a novembre Giuliano Sangiorgi ha annunciato indirettamente il matrimonio con Ilaria. Il cantante aveva organizzato un addio al celibato con gli amici più cari.

Ilaria Macchia è sceneggiatrice e scrittrice, ha lavorato in un film diverso, tra cui “Non è un paese per giovani”. Ha scritto anche libri di qualità, tra cui “Ho visto un uomo a pezzi”. Macchia è nata e cresciuta a Lecce-San Donato, dove ha sviluppato un amore precoce per la scrittura. Si è laureata in Cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Macchia, anch’essa salentina e originaria del comune di San Donato di Lecce, è stata attratta presto dal mondo della scrittura. Ha frequentato la scuola di cinema e in seguito ha scritto sceneggiature per il cinema, prima per la compagna di Giuliano Sangiorgi e poi per se stessa.

Nel 2017 ha co-scritto la sceneggiatura di “Non è un paese per giovani”, un film diretto da Giovanni Veronesi. Nello stesso anno ha pubblicato “Ho visto un uomo a pezzi”, una raccolta di sette racconti che costituiscono un puzzle di diversi momenti di vita o frammenti della protagonista e che cercano di restituire l’immagine della complessità della figura femminile nel suo rapporto con il mondo, e gli uomini, che la circondano. La donna condivide da anni la sua vita al fianco di Giuliano Sangiorgi che sarà ospite questa sera di Via dei Matti n.0.











