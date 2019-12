Giuliano Sangiorgi/ “Sono un fan di Alessandro Haber” (Maledetti amici miei)

Giuliano Sangiorgi è uno degli ospiti dell’ultima puntata di Maledetti amici miei. Secondo alcune indiscrezioni, il leader dei Negramaro che era stato già ospite del primo appuntamento, tornerà ad esibirsi sul palco dello show di Raidue che racconta in modo innovativo l’amicizia di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi dando vita a dei momenti musicali assolutamente imperdibili. A confermare la sua presenza nell’ultima puntata di Maledetti amici miei è stato lo stesso Sangiorgi che ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video pubblicato dalla Rai. “Io sono un fan di Alessandro Haber come cantautore perchè in uno dei suoi ultimi lavori musicali, io ho fatto un duetto con lui. Era il 2006, 2007” – dice Sangiorgi nel video – “non è una stronz*ata. Sembra uno scherzo, ma lui ha una voce di quei tempi lì”, aggiunge l’artista.

GIULIANO SANGIORGI: “SONO DI FARE IL REGISTA”

Con i Negramaro, Giuliano Sangiorgi continua a scrivere pagine importanti della musica italiana. I brani della band salentina sono diventati la colonna sonora di tantissima gente e la voce di Sangiorgi è ormai conosciuta da tutti. Nonostante abbia la musica nelle vene, però, Sangiorgi confessa di avere ancora un altro sogno da realizzare. «Per me il cinema è l’apice dell’arte», ha dichiarato Giuliano Sangiorgi ai microfoni del programmaMovie Mag, condotto da Federico Pontiggia. Il cantante, poi, ha aggiunto: «Nei miei sogni c’è quello di fare il regista!». In attesa di cimentarsi nella regia, Giuliano Sangiorgi ha messo la propria voce a disposizione del cinema cantando “Nell’ignoto “, versione italiana del brano “Into The Unknown” dei Panic! at the Disco contenuta in Frozen 2 facendo così un regalo alla figlia Stella.

GIULIANO SANGIORGI: “CON MIA FIGLIA STELLA SONO TORNATO BAMBINO”

Lo scorso 3 novembre, Stella, la figlia di Giuliano Sangiorgi, ha compiuto un anno. In dodici mesi, la piccola ha cambiato totalmente la vita del cantante che, su Instagram, si è lasciato andare ad una dolcissima dedica per la sua bambina. Vedendola crescere, giocando con lei e seguendo tutti i suoi progressi, Sangiorgi ha riscoperto anche il suo lato fanciullesco. “Grazie per aver scelto me e mamma. Siamo tornati bambini con te e siamo pronti a rifare tutto, come se mai, prima, avessimo vissuto le nostre vita. Questa è la vita che non avrei mai immaginato potesse esistere per me, per noi. Altro che musica, altro che successi, altro che america, altro che altro. Tu ci basti ed esplodi dentro come una supernova, basta solo che sorridi e scopriamo nuove galassie”, scriveva poco più di un mese fa Sangiorgi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA