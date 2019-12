MALEDETTI AMICI MIEI/ Diretta e ospiti 9 dicembre: da Ornella Muti a Nino Frassica

Lunedì 9 dicembre, in prima serata, Raidue trasmette l’ultima puntata di “Maledetti amici miei“, lo show che porta il teatro in tv e che racconta le avventure di un gruppo di amici che, ormai adulti, ricordano i vecchi tempi tra aneddoti, divertenti siparietti e sketch ironici. Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, insieme ad amici e ospiti amatissimi dal pubblico, sono pronti a dare vita ad un ultimo appuntamento in cui non mancheranno i momenti musicali e teatrali dando vita ad uno spettacolo che, tuttavia, non ha riscosso il successo sperato. Dopo essere stato spostato per i bassi ascolti, questa sera va in onda l’ultima delle sei puntate previste. Insieme ai quattro amici, ci saranno, come nelle precedenti puntate, anche Margherita Buy e Max Tortora, ospiti fissi del programma, ma non utilizzati in tutte le loro potenzialità.

GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA DI MALEDETTI AMICI MIEI

Nel corso delle precedenti puntate di Maledetti amici miei, accanto ai protagonisti Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, non sono mancati grandi ospiti come Valeria Solarino, Leonardo Pieraccioni, Monica Bellucci e Nina Zilli. Chi saranno, invece, gli ospiti dell’ultima puntata? In mancanza di un annuncio ufficiale, a svelare i nomi degli ospiti dell’ultmo appuntamento con lo show di Raidue è TvBlog. Sul palco, accanto ad Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, ci dovrebbero essere: Nino Frassica, Vinicio Capossela, Ubaldo Pantani, Ornella Muti e Giuliano Sangiorgi. I nomi anticipati da Tv Blog saranno confermati o il pubblico riceverà qualche sorpresa nel corso della serata?

