Giulietta Borroni è la nuova fidanzata di Michele Morrone?/ “È innamorato”

Michele Morrone avrebbe un nuovo amore. Il noto attore che ha raggiunto il successo internazionale con il film di Netflix “365 giorni” avrebbe una nuova fidanzata. A confermarlo il settimanale Chi che ha pubblicato alcuni scatti più che eloquenti con una bellissima donna. Il suo nome è Giulietta Borroni, una fashion blogger che non è, però, un volto noto del mondo dello spettacolo. I due sono stati paparazzati insieme e, in una delle foto, lei lo abbraccia mentre lui le bacia il collo.

Un’immagine che confermerebbe un rapporto più che amichevole tra i due. Al momento nessuno dei due si sbilancia sul gossip: l’attore ieri ha presenziato alla prima mondiale del nuovo film di 007, No Time to Die, al Royal Albert Hall di Londra, ma non era accompagnato da una donna.

Michele Morrone e Giulietta Borroni: è nato un amore?

Eppure, stando a quanto scrive in anteprima Chi Magazine, una donna speciale nel cuore di Michele Morrone al momento c’è. Ecco quanto si legge: “Michele Morrone è innamorato. L’attore, che questa estate ha girato il sequel del film erotico “365 Giorni”, non è più single. Il suo cuore batte per Giulietta Borroni. Solo “CHI” vi svela chi è la ragazza che ha trasformato il seduttore nel micione che fa le fuse tra le sua braccia.” Insomma, Michele sarebbe felice al fianco di Giulietta Borroni, una notizia non ben accolta dalle milioni di fan dell’attore, sparse per tutto il mondo. D’altronde Michele Morrone è ormai considerato un vero sex symbol.

