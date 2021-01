Giulietta Masina, moglie Federico Fellini/ Lui scriveva: “Tu sai che sei la mia vita”

L’amore tra Federico Fellini e Giulietta Masina è stato vero, intenso e lunghissimo. Il regista e l’attrice si sposano nel 1943 restando insieme per tutta la vita. Un amore che ha attraversato cambiamenti, pettegolezzi e rumors vari non venendo mai meno e permettendo ad entrambi di affrontare insieme qualsiasi tempesta. Giulietta Masina, come si legge in un articolo di Famiglia Cristiana, è stata il grande ed unico amore di Federico Fellini. A confermarlo sarebbe un biglietto che il regista scrisse alla moglie prima di entrare in sala operatoria, dopo essere stato colpito da un ictus: «Ancora un bacetto prima di addormentarmi. È un grande conforto sapere che quando mi risveglierò ti vedrò vicina a me come sempre mia adorata Giulietta e per sempre. Lo so, le parole sono un po’ goffe, convenzionali, ma tu sai di essere veramente la mia vita. A tra poco amore mio, con profonda tenerezza e gratitudine». Parole contenute in alcune lettere custodite poi dalla sorella di Giuletta Masina.

GIULIETTA MASINA E LE LACRIME PER L’OSCAR ALLA CARRIERA DI FEDERICO FELLINI

Giulietta Masina non ha mai lasciato solo il marito Federico Fellini e, tra i momenti memorabili che hanno trascorso insieme c’è sicuramente anche quello vissuto il 29 marzo 1993, giorno in cui il regista fu premiato con il Premio Oscar alla carriera. Fu un momento memorabile per il cinema italiano e per Fellini che, ritirando il premio, ringrazio pubblicamente la moglie esortandola, però, a non piangere più. “In queste circostanze è facile essere generosi e ringraziare tutti… Vorrei naturalmente, prima di tutto, ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me… Non posso nominare tutti, quindi lasciate che faccia un solo nome, quello di un’attrice che è anche mia moglie… Grazie, carissima Giulietta… E per favore, smettila di piangere”, disse il regista. Il video di quel momento che potete rivedere cliccando qui è, ancora oggi, uno dei più visti.





