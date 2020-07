Giulio Berruti dal nudo integrale a Maria Elena Boschi/ “Siamo una bellissima coppia”

Giulio Berruti è il nuovo fidanzato di Maria Elena Boschi. Dopo una serie di tira e molla e smentite, nonostante una serie di foto pubblicate sui giornali di gossip, la coppia è uscita allo scoperto generando (manco a dirlo) un grandissimo clamore mediatico. Il 35 enne attore, tra i più sexy del piccolo e grande schermo italiano, ha giocato a lungo anche con la stampa dichiarando di essere innamorato di una donna senza però fai il nome della fortunata. “Sono molto geloso della mia vita privata” ha detto l’attore che recentemente è stato ospite di “C’è tempo per”, lo spin-off di Unomattina Estate condotto quest’anno da Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. Durante la chiacchierata – intervista, il bel Berruti ha precisato: “sono una persona molto riservata, la vita privata va preservata gelosamente” mettendo nuovamente a tacere tutte le voci sulla sua presunta nuova fiamma. In quel caso però Beppe Convertini è andato dritto al punto chiedendogli “Sei innamorato?” e a quel punto l’attore ha risposto “sì, siamo una bellissima coppia”. Un’ammissione quella di Berruti che, non ha fatto il nome di Maria Elena Boschi, ma le foto pubblicate dai settimanali di gossip sono inequivocabili.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: è amore?

Da un certo punto di vista è comprensibile il comportamento di Giulio Berruti che vuole tenere ben lontana la sua relazione con Maria Elena Boschi dai riflettori del mondo dello spettacolo. Va detto però che in passato l’attore non ha avuto lo stesso imbarazzo nel mostrarsi “come mamma l’ha fatto” in alcuni film in cui ha recitato senza veli. La prima volta è avvenuta nel 2012 nel film “Goltzius and the Pelican Company” diretto da Peter Greenaway dove il bel Berruti si mostrò completamente nudo. Successivamente l’attore ha recitato ancora una volta senza veli nella commedia “Walking on sunshine” del 2014 prodotta da Darina Pavlova, una sua amica intima e molto vicina a Silvio Berlusconi. Sempre con la Pavlova ha poi recitato ne “I mercenari 3” condividendo il set con star del calibro Sylvester Stallone, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. Da non dimenticare poi il balletto super sexy nel film “L’amore imperfetto” del 2012 in cui interpretava un uomo fidanzato che scopre però di essere attratto anche dagli uomini. Una cosa è certa: Berruti ha un curriculum artistico davvero variegato e di tutto rispetto, ma chissà come la prenderà la politica Maria Elena Boschi nello scoprire che l’attore ha condiviso le sue “grazie” con il pubblico cinematografico!



