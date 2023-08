Giulio Berruti e Maria Elena Boschi/ Baci e passione a Formentera dopo i rumors sulla presunta gravidanza

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: amore a gonfie vele

La storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi procede a gonfie vele. La coppia è sempre più innamorata e, dopo i rumors sulla presunta gravidanza, torna a mostrarsi complice e super passionale. Negli scorsi giorni, un dolce gesto dell’attore aveva scatenato ipotesi sulla presunta gravidanza della Boschi che, nella foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 agosto, sfoggia un fisico al top della forma.

La coppia, infatti, è stata pizzicata durante una vacanza a Formentera dove, come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva dal magazine diretto da Alfonso Signorini, si lasciano andare a baci passionale. Sempre più uniti, innamorati e affiatati, i due continuano a far sognare i fan che sperano nell’arrivo dell’erede.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: il sogno di un figlio

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi convivono in quel di Roma e formano una delle coppie più belle e affiatate dello show business. I due vivono la relazione lontano dalle luci della mondanità preferendo trascorrere le serate in compagnia degli affetti veri. Sicuri di volere un futuro l’uno accanto all’altra, l’attore e la Boschi non nascondono il desiderio di avere un figlio.

A confermarlo sono stati loro stessi nel corso di un’intervista rilasciata a Chi e pubblicata sul numero in edicola mercoledì 9 agosto. “Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia. Vuole sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli anche se per ora siamo molto richiesti come zii”, ha detto la coppia.

