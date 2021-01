Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, proposta matrimonio all’Isola?/ Lui smentisce..

Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, parteciperà alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi? Ormai da settimane si parla della partecipazione dell’attore al programma di Canale5 al via a marzo ma sembra proprio che lui continui a smentire. Nelle scorse ore addirittura qualcuno ha rilanciato il gossip parlando anche di una proposta di matrimonio che sarebbe arrivata all’Isola proprio da parte di Giulio Berruti alla sua bella compagna ma così non sarà, almeno secondo quanto lui stesso dice. La sua versione è giunta attraverso un post Instagram in cui Giulio Berruti ha confermato: “Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli USA”. A quanto pare, quindi, c’è stato un contatto ma i tempi non combaciano con i suoi impegni in American e così lui stesso ha ringraziato i vertici e la produzione ma declinando l’invito.

Giulio Berruti dice no all’Isola dei Famosi e alla fake news che lo vuole presto sposto di Maria Elena Boschi

Giulio Berruti però ha avuto modo di condividere anche un post in cui non solo si ricamava sulla sua presenza ma anche sulla possibilità che in quel frangente sarebbe arrivata una proposta di matrimonio per Maria Elena Boschi andando all’attacco di chi ha lanciato questa fake news: “Ottimi sceneggiatori questi giornalisti”. Berruti di recente è stato parecchio corteggiato dalla tv, lo voleva Signorini al Grande Fratello Vip 2020 e si parla addirittura della sua possibile presenza al prossimo Festival di Sanremo 2021, la seconda edizione firmata Amadeus, ma al momento non c’è niente di certo. Prima o poi si riuscirà a portarlo in tv per scavare nella sua vita privata?



