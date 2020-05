GIULIO BERRUTI/ “Vorrei costruire la mia famiglia” (Vieni da me)

Pubblicità

Tra carriera e vita privata, Giulio Berruti ha continuato a parlare del suo rapporto speciale con l’ex fidanzata Anna Safroncik ospite di Vieni da me: «Grazie a lei sono cresciuto moltissimo, è finita perchè è finita: nonostante ciò, 15 anni dopo siamo ancora qui che ci scriviamo e che ci vogliamo bene». L’ultima domanda riguarda il suo futuro, in particolare cosa manca a Giulio Berruti oggi e cosa vuole per il suo futuro: «Sicuramente manca una famiglia e manca l’idea dell’uomo che vorrei essere: vorrei essere soddisfatto del mio lavoro, sto lavorando molto per arrivarci, ma vorrei anche avere una famiglia. Mi immagino una famiglia con tanti figli e tanti animali. Quando parlo di tutti gli animali che vorrei molte donne scappano». (Aggiornamento di MB)

Pubblicità

GIULIO BERRUTI: “LA QUARANTENA COL MIO AMORE…”

Giulio Berruti a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Vieni da me. L’attore ha esordito parlando di questo periodo di lockdown: «Ho vissuto una buona quarantena. Con chi sono? Sono con una lei… è l’amore della mia vita: il mio cane! Mi ha cambiato la vita! Lei è con me da due anni, è stata una scoperta meravigliosa. Sono sempre stato un gattaro, ma lei mi ha cambiato la vita». Poi l’attore ha risposto così alla domanda se il successo fosse dovuto alla fortuna o al talento: «Fortuna all’inizio, voglia di talento adesso: grande studio e grande impegno. Meglio fare l’attore o il dentista? Mi piaceva fare il dentista, ho uno studio con dei colleghi, mi aggiorno e mi diverto. E’ anche un modo per passare il tempo, tenersi impegnati fa bene al cuore».

Pubblicità

GIULIO BERUTTI A VIENI DA ME

Giulio Berruti è più bravo o più bello? Questa la risposta dell’attore nel salotto di Caterina Balivo: «Ho cominciato grazie alla mia somiglianza all’idea del regista per Elisa di Rivombrosa, oggi mi impegno tutti i giorni e studio come un pazzo per diventare un bravo attore. Mi ispiro a Kim Rossi Stuart, ha fatto un grandissimo percorso e anche io voglio che si parli della mia professione». Infine un commento sulla storia d’amore vissuta con la collega Anna Safroncik: «Finita per colpa mia? Non amo parlare della mia vita privata. Noi ci siamo amati tantissimi, eravamo bambini, a 20 anni forse prevale l’istinto. Non è stata colpa di nessuno, ma abbiamo un bel rapporto anche oggi: le voglio un bene infinito, è stato il mio primo amore vissuto».



© RIPRODUZIONE RISERVATA