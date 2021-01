Giulio Berruti pronto a mettere su famiglia?/ Il fidanzato di Maria Elena Boschi…

Giulio Berruti fa sul serio con Maria Elena Boschi e potrebbe presto decidere di mettere su famiglia con la fidanzata con cui è uscito allo scoperto da alcuni mesi. Innamorato e felice della compagna con cui ha iniziato a convivere, Giulio Berruti potrebbe presto essere pronto a diventare papà. La coppia, infatti, ha già parlato di figli come ha confessato lo stesso attore in un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso ottobre. “Io arrivo da una famiglia molto unita, con due nonni che sono stati insieme 65 anni e due genitori che sono insieme da 40. Vorrei sicuramente tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà”, aveva confessato l’attore a Silvia Toffanin. La storia tra Berruti e la Boschi procede a gonfie vele e il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per allargare la famiglia.

GIULIO BERRUTI, REGALO SPECIALE ALLA FIDANZATA MARIA ELENA BOSCHI PER I SUOI 40 ANNI?

Il 24 gennaio sarà un giorno speciale per Maria Elena Boschi che spegnerà le sue prime 40 candeline. Al suo fianco, oltre alla famiglia, ci sarà il fidanzato Giulio Berruti con cui vive una storia d’amore bella e serena e che potrebbe portare importante novità nella sua vita. Con l’attore, la Boschi ha ritrovato la serenità in amore e, nelle poche occasioni in cui hanno parlato della loro vita di coppia, entrambi hanno sfoggiato il migliore dei sorrisi confessando di essere molto uniti e complici. Il 2021, dunque, potrebbe essere l’anno giusto per fare importanti progetti di coppia. A quarant’anni, Maria Elena Boschi sarà pronta a mettere su famiglia con il fidanzato? In attesa di quel sogno, Giulio Berruti sorprenderà la fidanzata il giorno del suo compleanno con un anello speciale?





