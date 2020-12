Maria Elena Boschi e Giulio Berruti/ “Scottati” dalle polemiche stanno attenti a..

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sanno bene come attirare l’attenzione. Anche quando non lo fanno di loro spontanea volontà, alla fine i due riescono davvero a portare a casa polemiche e critiche. Nei giorni scorsi lo ha fatto Maria Elena Boschi che, ospite da Lilli Gruber, ha un po’ sbottato per via delle insinuazioni e le domande sulla sua vita privata a discapito di quella politica e dei suoi contenuti. Ma anche come coppia i due non scherzano finiti nel turbinio delle polemiche a causa di un selfie con la mascherina abbassata che ha fatto il giro del web e dei social. Adesso a puntare la lente sui due ci hanno pensato i paparazzi del settimanale Oggi che li hanno beccati in giro per le vie di Roma e questa volta ben armati di mascherina fino agli occhi.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti mascherina ben alzate dopo le ultime polemiche..

In particolare, sul nuovo numero del settimanale, si legge: “Sono rimasti scottati una volta e adesso stanno attentissimi. I due sono stati intercettati di nuovo in centro a Roma mentre passeggiano romanticamente mano nella mano e siccome l’ultima volta che era successo, erano stati beccati con la mascherina abbassata a scambiarsi effusioni e farsi selfie, stavolta ci sono stati attenti”. Questo ha costretto Maria Elena Boschi e Giulio Berruti a cambiare anche il suo modo di passeggiare visto che hanno dovuto rinunciare ai baci ma non agli sguardi teneri, occhi negli occhi, e a stare mano nella mano. Per questa volta sembrano salvi dalle polemiche, almeno fino alle prossime foto o ospitate in tv.



