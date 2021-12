Giulio Bissiri papà Jessica, Lulù e Clarissa Selassié/ Chi è? Il pensiero di Natale..

È stato un Natale particolare per le sorelle Selassiè e non solo perché trascorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Jessica e Lulù, ma anche Clarissa che il pubblico ha conosciuto in questi mesi, hanno vissuto queste festività lontane del loro papà. Da lui non possono arrivare videomessaggi e lettere perché l’uomo si trova attualmente in carcere con l’accusa di raggiro da oltre 10 milioni di franchi.

Christian Selassiè, chi è il fratello Jessica e Lulù Selassiè/ Sorpresa al GF Vip: "Le mie carognette…"

Il 65enne Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, iscritto all’anagrafe come Giulio Bissiri, è attualmente in carcere a Lugano e non può incontrare le sue ragazze, che nella Casa del Grande Fratello Vip hanno però spesso pensato a lui, dedicandogli parole di grande amore. Lo ha fatto Jessica poche settimane fa, lo hanno rifatto tutte e tre le sorelle prima che Clarissa venisse eliminata.

Jessica Selassiè punge Alessandro Basciano al GF Vip/ E prova ad allontanare Sophie Codegoni da lui...

Jessica e Lulù Selassiè, il pensiero per papà Giulio Bissiri

Giulio Bissiri è il papà delle sorelle Selessiè e di Christian, l’altro figlio che proprio questa sera, 27 dicembre, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Jessica e Lulù. È tempo per le due ragazze di rivedere uno dei loro più grandi affetti, soprattutto ora che il loro papà è così lontano. D’altronde, soprattutto per Jessica, non è stata una settimana facile quella appena passata a causa degli scontri con Sophie Codegoni per Alessandro Basciano. E proprio nel giorno di Natale, Lulù e Jessica hanno avuto un pensiero per il loro papà, nella speranza di poterlo abbracciare quanto prima.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié, Manila Nazzaro le dichiara guerra/ "Per me non fai più parte del mio gruppo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA