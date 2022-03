Giulio Fratini, chi è fidanzato di Roberta Morise/ “Ci siamo piaciuto all’istante!”

Si chiama Giulio Fratini il fidanzato di Roberta Morise, showgirl e conduttrice calabrese che troviamo tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Giulio è un imprenditore: suo padre Sandro è il proprietario della catena di alberghi di lusso Wtb Hotels e della collezione di orologi più grande del mondo. Il nonno di Fratini, invece, è stato il fondatore del marchio di Jeans Rifle. A far incontrare Roberta Morise e Giulio Fratini è stata un’amica in comune.

Roberta Morise, L'Isola dei Famosi 2022/ I dubbi sul fidanzato: è l'inizio di una crisi?

La donna aveva trovato sin da subito affinità tra i due: “Mi ripeteva spesso che ci trovava affini, che ci doveva presentare, così, un giorno, ci ha messo in contatto telefonico. Aveva ragione! La sintonia tra noi è stata immediata. Ci siamo poi incontrati a Milano e, sebbene fossimo entrambi con la mascherina, ci siamo piaciuti all’istante”, ha infatti raccontato la Morise in un’intervista di qualche tempo fa.

Greta Tigani, fidanzata di Blind / "Non ho mai conosciuto una persona così vera"

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Roberta Morise

È stato uno sguardo a farli innamorare l’uno dell’altro, come la stessa Roberta Morise ha poi raccontato nel corso dell’intervista. Il loro amore è nato dunque come un colpo di fulmine ma si è poi trasformato in una bellissima storia d’amore che dura ancora oggi. Roberta e Giulio stanno insieme e sognano un futuro fatto di grandi progetti a due. Chissà che lui prima o poi non la sorprenda anche durante la sua avventura all’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE:

Roberta Morise/ La naufraga perfetta dell'Isola dei Famosi? In coppia con Blind: “ci siamo trovati bene”

© RIPRODUZIONE RISERVATA