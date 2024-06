Roberta Morise ancora in ospedale dopo la nascita del figlio Gianmaria/ L’ultimo messaggio della showgirl

Roberta Morise, le ultime notizie sul figlio Gianmaria

Roberta Morise è diventata mamma per la prima volta lo scorso 24 maggio mettendo al mondo il piccolo Gianmaria, frutto del suo amore con Enrico Bartolini con cui convolerà presto a nozze. Ad annunciare la nascita del piccolo sono stati i neo genitori che, dopo il lieto evento, hanno svelato di non aver ancora portato a casa che è ricoverato, insieme alla mamma, presso la clinica Mangiagalli di Milano dove la showgirl ha partorito. Non si sa quali siano i problemi del piccolo, ma Roberta Morise ha condiviso alcuni messaggi tra le storie di Instagram aggiornando i followers sulla situazione.

“Passerà questa bufera” aveva scritto ancora la neo mamma, aggiungendo: “Stiamo ancora lottando, ma vinceremo noi”. Roberta Morise, insieme al suo bambino e al compagno Enrico Bartolino, stanno vivendo in ospedale i primi giorni di vita del loro bambino sperando di poterlo portare presto a casa.

Roberta Morise e il ritorno sui social

Nella giornata di oggi, lunedì 3 giugno 2024, Roberta Morise è tornata sui social condividendo nuove foto dalla clinica Mangiagalli in cui è ricoverata insieme al suo bambino. “La nostra caposala dal cuore enorme” scrive tra le storie Instagram mostrando alcuni dolci che è arrivato in camera. La Morise, inoltre, ha anche mostrato il fiocco che annuncia la nascita di Gianmaria sulla porta della stanza della clinica.

Sono giorni lunghi quelli in ospedale dove la Morise si occupa del suo bambino affidandosi anche al supporto del compagno, ma anche del personale medico che, ogni giorno, si occupa di lei e delle altre pazienti.

