Giulio Maira: “Metaverso? Non saremo più interpreti delle nostre vite”/ “Dimenticheremo le passioni”

La memoria, le emozioni, l’apprendimento. Nel nostro cervello, tutto è coinvolto: ma come potrebbe cambiare la dinamica nel metatarso? Nella nostra vita viviamo le emozioni con coinvolgimento: come sarà nel metaverso, mondo virtuale generato da un computer, dove le persone si muoiono e interagiscono tra loro? Si tratta di uno spazio, non reale ma percepito, che rappresenta una forte barriera verso il contatto con la realtà. Certamente è uno spazio che può accelerare l’apprendimento in campi come quello tecnologico e fare da acceleratore in ambiti come quello medico o spaziale, permettendo anche nuovi approcci terapeutici.

