Giulio Pretelli, appello ad Elisabetta Gregoraci: “Scrivimi”/ Fratello di Pierpaolo..

Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, ospite della puntata di Pomeriggio 5 dell’8 dicembre, lancia un appello ad Elisabetta Gregoraci che ha ufficialmente abbandonato il Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver osservato da casa la nascita e l’evoluzione dell’amicizia speciale nata tra il fratello e l’ex moglie di Flavio Briatore, Giulio lancia un appello attraverso i microfoni di Barbara D’Urso. “Nella casa, a Pierpaolo, aveva detto che mi avrebbe scritto, ma sto aspettando ancora questo messaggio. Elisabetta per favore scrivimi, voglio conoscerti”, ha detto Giulio che, poi, dopo aver rivisto il suo incontro con il fratello, ha ammesso di essere legatissimo a Pierpaolo. “Sono innamorato di mio fratello”, ha detto Giulio che, da due anni, vive con lui potendo così vivere un rapporto che gli è mancato quando era più piccolo perchè Pierpaolo era già andato via di casa.

GIULIO PRETELLI E L’ANORESSIA: “IN UN MESE HO PERSO 20 KG”.

Grazie a Pierpaolo, Giulio Pretelli è riuscito a superare l’anoressia di cui ha sofferto quando era giovanissimo. “Avevo 14 anni. Pierpaolo aveva appena iniziato a lavorare a Striscia la Notizia. Da una piccola dieta, in un mese ho perso 20 kg. Vivevo con i miei e ho inziato a fare un percorso in un centro di anoressia e bulimia e Pierpaolo è stato l’unico che mi ha aiutato ad uscire da questa situazione. Questo periodo è durato circa due mesi e mezzo, ma non è mai finito perchè il mostro ti rimane. Io non mangio la nutella da quando è successo perchè ti senti sempre in colpa“, ha spiegato il fratello di Pierpaolo a Barbara D’Urso.



