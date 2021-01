Giulio Pretelli, confronto con Pierpaolo al GF Vip?/ “Gregoraci parte della famiglia”

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli potrebbe affrontare un nuovo momento non proprio piacevole. Dopo aver scoperto le dichiarazioni non proprio positive da parte della sua famiglia in merito al rapporto con Giulia Salemi e gli apprezzamenti invece fatti ad Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo potrebbe avere un confronto con un familiare, forse proprio con Giulio, suo fratello. Pierpaolo infatti si è detto molto deluso dal suo intervento e non sa che Giulio è tornato a parlare di lui e della Salemi nei salotti di Canale 5 (cosa che il gieffino aveva chiesto di non fare). Stando infatti a quanto riporta NewsUeD, Giulio è tornato a fare importanti dichiarazioni su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo.

Giulio Pretelli torna a pungere il fratello Pierpaolo e Giulia Salemi

“Pure Giulia ha un “passato” pesante nella casa, ma Pierpaolo non glielo rinfaccia mica. Pierpaolo è ignaro di tante cose. E se le venisse a sapere… Oggi lo sentivo parlare in casa.” ha dichiarato Giulio Pretelli. Per poi aggiungere che “Lui (Pierpaolo, ndr) è convinto che Elisabetta lo odi, o che comunque non provi nulla per lui. E’ convinto che la loro amicizia speciale sia svanita, ma si sbaglia di grosso. Inoltre mi chiedo: ma se sei davvero così preso da Giulia, perchè ti ostini sempre a parlare di Elisabetta? Il passato torna sempre, e dovrà farci i conti.” Giulio ha inoltre sottolineato che: “Elisabetta ha instaurato un bellissimo rapporto con mia madre. Spesso si sentono, si scrivono. Ha scritto anche a me. […] Insomma in un certo senso, Elisabetta ha fatto capolino nella nostra famiglia, è entrata a farne parte“.



